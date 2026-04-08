Мария Погребняк обратилась к больной раком Лерчек

Мария Погребняк снова публично выразила поддержку Лерчек, которая проходит курс химиотерапии от рака желудка. Многодетная мама отреагировала на рассказ Артёма Чекалина, бывшего мужа блогерши, о том, как их общие дети переживают тяжёлую болезнь матери.

В своём телеграм‑канале Погребняк опубликовала пост, в котором выразила сочувствие интернет‑звезде и восхитилась её силой духа. Туда же она добавила ролик, в котором есть и сама Лерчек.

«Слушать и смотреть на это просто невозможно. Дети Лерчек плачут и боятся, что мамы не станет. Сама Лера впервые на связи после тяжёлой химии. Она в парике, глаза красные, голос дрожит — но какая же она сильная. Держится, хотя видно, как адски тяжело», — написала звезда.

Напомним, что Валерия (настоящее имя блогерши) проходит комплексное лечение в государственном онкологическом центре. Ранее её возлюбленный Луис Сквиччиарини опубликовал кадры с Лерчек из больницы. Он рассказал, что его избранница мужественно борется за жизнь, и обратился к подписчикам с просьбой молиться за неё.