«Есть же дебилы»: Волочкову разгневало падение популярности имени Настя

Балерина Анастасия Волочкова остро восприняла на свежую статистку о снижении популярности имен Настя и Никита в России.

Она считает, что те, кто связывает имена с «негативным следом», оставляемым их носителями, являются «недалекими и безнравственными людьми».

— Я думаю, что те, кто это распространяет, — это просто очень недалекие и безнравственные люди. При чем тут Настя, Никита? Ну есть же люди — дебилы, — заявила артистка.

Она отметила, что ассоциация имен с негативными качествами людей — это проявление банальной зависти. По словам Волочковой, «Мани и Тани, которые хотели бы быть Анастасией», недостойны носить это имя, которое, как она напомнила, в переводе с греческого означает «воскресшая».

Сама же артистка гордится своим именем. Она подчеркнула, что вошла в историю как выдающаяся русская балерина, чье имя стало узнаваемым не только в России, но и за рубежом. Она в качестве примера привела случай, когда ее узнали даже во время поездки на операцию в Германию.

— Любой человек может быть прекрасной, выдающейся личностью, нося любое имя. Также может быть и моральным уродом. Имя Анастасия созвучно с названием нашей страны, а сочетание «Анастасия Волочкова» давно стало национальным брендом, — передает слова балерины «Абзац».

