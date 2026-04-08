Сафронов раскрыл стоимость своей самой дорогой картины

Народный художник РФ Никас Сафронов сообщил News.ru, что его работы продаются за сотни тысяч долларов, однако сам он получает лишь незначительную часть выручки. По словам живописца, цену картин определяет только время, и с годами стоимость его полотен только растет.

В Гонконге, рассказал Сафронов, его картину продали на аукционе за $985 тыс., но сам художник по контракту получил только $25 тыс. На лондонском «Сотбис» его работа ушла за $7 тыс. Шейхи покупали полотна за $300–500 тыс., однако главным для себя живописец считает не цену. За авторский повтор портрета Дональда Трампа ему предлагали $10 млн, но художник отказался.

Сафронов добавил, что многие его произведения растут в цене. Картины приобретают как частные коллекционеры, так и музеи. Культурные учреждения, как отметил он, не могут предложить высокую цену, однако покупка полотна крупным государственным музеем — это всегда престиж и знак качества.

Ранее президент России Владимир Путин наградил Никаса Сафронова орденом Александра Невского за вклад в развитие национальной культуры и многолетнюю творческую деятельность.