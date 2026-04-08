Алла Пугачёва и Максим Галкин* не могут избавиться от дома в деревне Грязи из-за иноагентского статуса артиста. Об этом пишут коллеги из kp.ru со ссылкой на источники из окружения пары. По словам инсайдеров, тот факт, что юморист признан иноагентом в России, вызывает определённые трудности при попытке продать жильё, содержание которого обходится знаменитостям в немалую сумму.

«Они давно хотят продать замок, но из-за того, что Галкин* — иноагент, сделать это не так просто. Им уже надоело платить безумные деньги за содержание этого дома», — рассказал собеседник издания.

Адвокат Игорь Баранов пояснил коллегам, какие именно трудности накладывает статус Галкина*. Он рассказал, что артисту не запрещено владеть недвижимостью, но это «создаёт ряд косвенных барьеров».

«Статус иностранного агента влечёт существенные ограничения публичной деятельности и воспринимается как риск. В результате круг потенциальных покупателей сужается, особенно при продаже дорогостоящих объектов», — добавил Баранов.

Ранее стало известно, что Алла Пугачёва и Максим Галкин* отписали детям 1/6 усадьбы в деревне Грязи.