Новая девушка Никиты Преснякова намекнула на переезд бойфренда к ней

Никита Пресняков, кажется, сделал серьёзный шаг в отношениях с новой возлюбленной, моделью Кариной Филимоновой. Об этом стало известно из соцсетей девушки.

Она опубликовала ролик, на котором её маленький сын танцует под весьма необычную музыку.

«Живу с двумя строгими парнями, которые обожают тяжелый рок», — подписала она видео.

На втором опубликованном видео Карина показала, как маленький Лука развлекается с Пресняковым-младшим.

Известно, что Карина, так же как и Никита, перебралась в США ещё в конце сентября 2022 года. «Есть свои минусы и свои плюсы. Но это мой новый дом», — говорила она в соцсетях. В прошлом году модель разорвала отношения с отцом своего сына Александром.

Напомним, летом прошлого года Пресняков развёлся с Красновой, с которой прожил восемь лет. Сейчас оба счастливы в новых отношениях. Нового бойфренда Красновой, как известно, зовут Сергей. Ему примерно 30 лет. Знакомство пары произошло довольно обыденно — через общих друзей. После того как Алёна оформила развод, их дружеские отношения постепенно переросли в роман.