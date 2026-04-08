Стало известно, зачем Литвинова периодически прилетает в Россию

Актриса Рената Литвинова, которая покинула Россию вместе с Земфирой* (признана Минюстом РФ иностранным агентом) после начала СВО, периодически прилетает на родину ради бьюти-процедур, сообщает Shot.

Как выяснил Telegram-канал, европейским специалистам она не доверяет и предпочитает тратить крупные суммы в российских медцентрах. Только в одну из московских криоклиник Литвинова нанесла 58 визитов, оставив там 970 тыс. рублей.

Последний раз она была там перед Новым годом. В числе любимых процедур актрисы — уколы углекислого газа, ксенонотерапия, общая криотерапия (нахождение при температуре до -150 градусов) и плацентарная терапия. Также она оплачивала коллагеновое обертывание и ванны с экстрактом из рогов алтайского марала.

Косметический бизнес Ренаты Литвиновой терпит убытки

Ранее сообщалось, что российский бизнес Литвиновой переживает не лучшие времена. Ее компания ООО «Рида Косметикс» завершила прошлый год с убытком в 5,3 млн рублей. Финансовые показатели ухудшаются с 2022 года, последний раз прибыль (5,5 млн рублей) фиксировалась в 2021-м.

