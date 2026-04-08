Рэпер Toxis оказался сыном бизнесмена с криминальным прошлым

Фразы «Возьми телефон, детка» и «Бит лютый ваще!» из стримов 22-летнего Toxis (настоящее имя — Андрей Смелянский) стали главными мемами весны. У артиста насчитывается 8 млн слушателей на стримингах, а за один корпоратив он получает около 2,5 млн рублей. В его райдере — такси бизнес-класса, три охранника, элитный алкоголь и сигареты, передает Life.

При этом квартиры на 190 млн рублей, которые СМИ приписывали рэперу, оказались собственностью его родителей. Пентхаус в Москве отец купил еще в 2007 году, когда сыну было два года.

Отец артиста — 69-летний Леонид Смелянский — владеет фирмами в сфере недвижимости и добычи нефти. Одна из компаний лицензирует бренд медицинской сети «Инвитро» с выручкой до 30 млн рублей в год. Другая владеет патентом на уникальную геологическую технологию, ранее использовавшуюся добывающими концернами в Африке.

В 1990-х мужчина с таким же именем фигурировал в деле петербургской ОПГ. Согласно судебным материалам, речь шла об убийствах, разбоях и хранении оружия. Смелянский получил четыре года колонии, но прокурор добился пересмотра дела. В криминальных кругах его называли Леопольдом. Сегодня Леонид Смелянский увлекается теннисом, но продолжает уклоняться от уплаты административных штрафов.