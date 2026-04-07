Бьянка потребовала объяснений от хейтеров: «Берут за матильду»

Певица Бьянка ответила критикам своих танцев. Объяснений от хейтеров она потребовала в новом сообщении на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Недавно Бьянка опубликовала новый ролик из танцевального зала, в котором совершает танцевальные движения тазом и бедрами. Не все подписчики оценили этот стиль, и 40-летняя певица возмутилась.

«Девочки танцуют хай хиллс, бути дэнс, стрип — это спорт, это лайфстайл, это для некоторых вся жизнь. Почему вы не критикуете волейболисток, баскетболисток, фигуристок, которые тоже ездят в трусах и парни берут их прямо за «матильду». А бути дэнс — это плохо. Где ваша логика?» — негодует она.

