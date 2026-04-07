Уехавшая в США Задорожная рассказала, что скучает по России

Актриса Анастасия Задорожная рассказала, что скучает по России — последние семь лет она живет в США. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что несколько лет назад Задорожная решила сосредоточиться на семье и перестала сниматься. При этом она добавила, что сейчас чувствует себя очень счастливой.

«Я решила поставить на стоп свою карьеру, погрузиться в нормальную семейную жизнь. Я открыла в себе человека, проживающего обычные будни. Мне 40 лет, я родила ребенка и уверена, что следующие 10 лет будут самыми счастливыми», — заявила актриса.

Впрочем, Задорожная призналась, что скучает по России. Но планов по возвращению у артистки нет. Кроме того, ей не нравилось, что режиссеры предлагали ей одинаковые роли.

«Мне предлагали типажные роли, а хотелось вырваться из этого круга», — добавила она.

