Из байопика Майкла Джексона вырезали обвинения в педофилии

Продюсеры фильма о певце Майкле Джексоне «Майкл» потратили от 10 до 15 миллионов долларов, чтобы убрать из картины любые упоминания обвинений в педофилии в отношении артиста. Об этом рассказывает Variety.

По сообщению издания, обвинения в растлении малолетних, которые неоднократно предъявлялись Джексону, были сюжетообразующим элементом сюжета «Майкла». Вокруг них, в частности, был построен весь финальный акт ленты, съемки которой проходили еще в 2024 году.

Инициаторами изменений стали наследники Джексона, объяснившие необходимость сокращений своей юридической ошибкой. По их словам, в мировом соглашении с одним из обвинителей певца Джорданом Чендлером оказался пункт о том, что тот не должен быть упомянут или изображен ни в одном из возможных будущих фильмов о жизни Джексона.

Соглашение с Чендлером, выдвинувшим обвинение в педофилии в адрес артиста еще в 1993 году, было заключено в 1995-м. По нему семья мальчика должна была получить около 23 миллионов долларов.

Изменения, которые потребовали переработки всего сценария и сюжета картины, обошлись создателям в 10-15 миллионов долларов. В июне 2025 года съемочной группе пришлось воссоединиться на 22 смены, чтобы снять сцены на замену вырезанным.

Как сообщается, в отсутствие темы обвинений, выдвинутых Джексону, основной драматической линией «Майкла» стали сложные отношения между певцом и его отцом и продюсером группы The Jackson Five Джо.

