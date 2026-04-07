Долина поставила точку в истории с мошенниками: «Я все поняла и всех простила»

Певица поставила точку в истории с мошенниками и судами за недвижимость. Лариса заявила о готовности двигаться дальше.

В прошлом году Лариса Долина попала в заголовки всех СМИ из-за скандала с квартирой в Хамовниках. Певица продала жилье за 112 миллионов рублей, но позже заявила, что ее обманули мошенники. После долгих судов с покупательницей было вынесено окончательное решение: квартира остается за новой владелицей. Людей, обманувших Долину, посадили.

На фоне этой истории Ларису начали буквально «отменять». В Сети звезду обвиняли в обмане и требовали призвать ее к ответу. Однако на днях певица решила закрыть эту тему раз и навсегда. В беседе с журналистами NEWS.ru она подчеркнула, что сложный период остался позади. Она теперь сосредоточена только на творчестве. Несмотря на потерю дорогостоящего имущества, 70-летняя исполнительница выбрала путь примирения с ситуацией. Знаменитость всех простила.