Долина поставила точку в истории с мошенниками: «Я все поняла и всех простила»
Певица поставила точку в истории с мошенниками и судами за недвижимость. Лариса заявила о готовности двигаться дальше.
В прошлом году Лариса Долина попала в заголовки всех СМИ из-за скандала с квартирой в Хамовниках. Певица продала жилье за 112 миллионов рублей, но позже заявила, что ее обманули мошенники. После долгих судов с покупательницей было вынесено окончательное решение: квартира остается за новой владелицей. Людей, обманувших Долину, посадили.
На фоне этой истории Ларису начали буквально «отменять». В Сети звезду обвиняли в обмане и требовали призвать ее к ответу. Однако на днях певица решила закрыть эту тему раз и навсегда. В беседе с журналистами NEWS.ru она подчеркнула, что сложный период остался позади. Она теперь сосредоточена только на творчестве. Несмотря на потерю дорогостоящего имущества, 70-летняя исполнительница выбрала путь примирения с ситуацией. Знаменитость всех простила.
«Я эту страницу перевернула, я все поняла. Я перевернула эту страницу, живу с чистого листа, с абсолютно чистой совестью. Я никому ничего не сделала плохого и дурного. То, в чем меня обвиняют, это... Я всех простила», — заявила Лариса Долина.