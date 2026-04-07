Адвокат Гусейна Гасанова опроверг угрозы блогера в отношении риелтора

Адвокат блогера Гусейна Гасанова Дмитрий Козяйкин в беседе с Super заявил, что сообщения о том, что блогер угрожал риелтору Вадиму Де, не соответствуют действительности.

Он также отметил, что в распоряжении защиты есть доказательства, опровергающие слова риелтора.

"Для нас было удивлением, когда мы увидели подобные высказывания в адрес Гусейна. Он, наоборот, неоднократно помогал ему в решении каких‑то личных и материальных проблем. А впоследствии человек почему‑то решил нелестно высказаться", – поделился Козяйкин.

По словам адвоката, в настоящее время собственником апартаментов в "Нева Тауэрс" является Вадим Де – он владеет ими с мая 2025 года. Дальнейшие действия Гасанова, включая возможную попытку вернуть недвижимость, будут зависеть от развития ситуации.

Адвокат добавил, что не может сказать, о чем именно договаривались стороны, поскольку это будет дополнительно заявлено в суде, однако подчеркнул, что не все из сказанного риелтором соответствует действительности.

Сообщалось, что конфликт произошел из-за отказа риелтора переоформить недвижимость – апартаменты в "Нева Тауэрс" стоимостью 60 миллионов рублей. По словам Де, Гасанов просил переоформить на него указанную недвижимость, а при расчетах через банковскую ячейку вместо денег туда якобы положили пачки печенья.

После того, как история получила огласку, риелтор решил расторгнуть сделку. Именно тогда, как он утверждает, он столкнулся с угрозами. В частности, Де заявлял, что блогер намекнул, что они могут "поменяться местами".

Ранее сообщалось, что Гасанов обвиняется по статье "Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления".

Следствие считает, что блогер действовал как индивидуальный предприниматель и не уплатил в бюджет налоги на сумму более 170 миллионов рублей. Сам Гасанов заявлял, что не считает себя в виновным.

Для легализации средств он провел финансовые операции и оформил договор купли-продажи недвижимости в 1-м Красногвардейском проезде Москвы на общую сумму более 68 миллионов рублей. Блогеру было заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.