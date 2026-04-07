Раскрыта стоимость росписи богатых российских блогеров Артура Бабича и Ани Покров (настоящее имя — Анна Покровская). Информацию публикует Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, на бракосочетание в одном из загсов Санкт-Петербурга у пары ушло 135 тысяч рублей. В эту стоимость вошли корсет с пышными рукавами и юбка-баллон почти за 75 тысяч рублей.

Кроме того, молодожены оплатили минимум трое суток проживания в апартаментах площадью 120 квадратных метров с роскошным видом на Казанский собор. Цена на аренду составила более 50 тысяч рублей. Также известно, что вечером после росписи пара отправилась в баню, час отдыха в которой начинается от 10 тысяч рублей.

Блогеры поженились 6 апреля во Дворце бракосочетания № 1 в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что свадьба звезд состоится 4 июня.

Ранее в апреле Зендея показала фото в свадебном платье. Американская актриса предстала перед камерой в белом приталенном макси-изделии с П-образным вырезом и шлейфом.