Канье Уэсту запретили въезд в Великобританию

Власти Великобритании запретили въезд в страну американскому рэперу Канье Уэсту. Об этом сообщает BBC со ссылкой на МВД страны.

По данным источников, артист планировал выступить на фестивале Wireless в Лондоне летом, однако ему отказали в разрешении на въезд, сочтя его появление нежелательным.

Отмечается, что ранее от спонсорства фестиваля отказались четыре компании из-за участия Уэста. Мероприятие запланировано на июль в парке Финсбери, где рэпер должен был выступать несколько дней подряд.

Также сообщается, что Уэст выразил готовность встретиться с представителями еврейской общины, однако в Совете британских евреев заявили, что сначала он должен отказаться от участия в фестивале, передает издание.

Канье Уэст опубликовал сообщение «Тем, кому я причинил боль» в газете The Wall Street Journal, где он извинился за свои антисемитские заявления. Об этом в понедельник, 26 января, сообщил портал Vanity Fair. Музыкант рассказал, что в 2002 году он попал в автомобильную аварию, в результате которой у него оказалась сломана челюсть и повреждена правая лобная доля головного мозга. Исполнитель отметил, что врачи исправили видимые повреждения, но не выявили более глубокую травму, которая находилась внутри его черепа. По его словам, травма поспособствовала развитию биполярного расстройства.