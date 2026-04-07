Стало известно, как Павел Деревянко потерял миллионы рублей

Актер Павел Деревянко вложил миллионы рублей в IT-стартап «Бии Соул», не просто не получив дохода с бизнеса, но и едва не лишившись жилья, чтобы спасти проект. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным канала, компания по разработке компьютерного программного обеспечения была зарегистрирована в декабре 2022 года в Москве. А с февраля 2023 года Деревянко официально числился ее учредителем с долей 50%.

«Выручки не было вовсе, а убыток за 2023 год составил 6 миллионов рублей. В середине 2025 года у фирмы всплыл долг перед налоговой почти на 475 тысяч рублей. Потом сумма выросла до 643 тысяч, при этом счета компании были заблокированы», — отмечает издание.

При этом у ООО «Бии Соул» есть проигранный арбитраж и 44 исполнительных производства. А бывшего бизнес-партнера актера, Григория Мулузяна, приговорили к шести годам колонии по делу о мошенничестве под видом инвестиций в криптовалюту. В числе пострадавших оказался и сам Деревянко.

«Эти люди сами мошенники. Я уже подал на них в суд, идет следствие. Одурачен я, а не они. Они меня одурачили», — констатировал актер.

По информации следствия, которую публикует «Звездач», Павел Деревянко вложил «в эту историю» 257 миллионов рублей и даже собирался продать единственную квартиру, чтобы спасти проект.

