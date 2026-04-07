Переезд во Францию и материнство: судьба Ирины Медведевой

Актриса Ирина Медведева стала популярной благодаря скетч-шоу «6 кадров», а последние годы прожила во Франции. News.ru рассказал, что известно о судьбе артистки.

Популярность

Медведева родилась 14 августа 1982 года в Бобруйске. Окончила театральное училище в Минске. Наибольшую известность ей принесло скетч-шоу «6 кадров». Она признавалась, что люди узнавали ее в магазинах и смотрели как на «мальчика из фильма "Один дома"».

Также Медведева снималась в картинах «Возвращение тридцатого», «Неверность», «Кадетство», «Тариф Новогодний», «Память осени», «Кощей. Начало», «Человек из ниоткуда» и других. Всего за свою карьеру Ирина успела сняться более чем в 30 проектах. Кроме того, карьеру в кино она совмещает с записью песен.

Личная жизнь

Первым мужем Медведевой был исполнитель Руслан Алехно. Вторым стал французский бизнесмен Гийом Буше — артистка узаконила с ним отношения в 2018 году и переехала во Францию. В браке родились сын Савелий и дочь Есения.

Знаменитость, не смотря на жизнь во Франции, считает своим домом Россию.

«Я всегда говорю, что живу в двух странах: во Франции и в России. И мой дом — именно в Москве. Здесь моя квартира, мое все», — заявила она.

Творческая деятельность

В 20204 году в СМИ появилась новость о съемках продолжения «6 кадров». Медведева сообщила, что они не состоялись. При этом она отметила, что если вопрос поднимется вновь, то она откажется от участия в проекте или заключит «жесткий контракт».

«Уже были примерки, были написаны скетчи, а потом нам сказали: "Завтра начинаем. А может, и не начнем". В смысле не начнем?! В итоге съемки отменились, сейчас разговоров о съемках нет, но я и не пойду уже, не соглашусь. Либо сделаю жесткий контракт», — призналась актриса.

Сейчас Медведева продолжает творческую деятельность. Она участвует в постановках «Бармалей», «Волшебный горшочек», «Умная собачка Соня», «Не все коту Масленица» и других. Кроме того, в 2025 году вышло две комедии с ее участием — «Елки-12» и «Тюльпаны»