Неудачи в любви и хладнокровное убийство: жизнь и смерть Михаила Круга

Хиты знаменитого шансонье Михаила Круга в 90-е разошлись по всей стране. Альбомы выпускались миллионными тиражами, а артист был уважаем как известными людьми, так и представителями криминального мира. 1 июля 2002 года его жизнь оборвалась. Сегодня Михаилу Кругу могло исполниться 64 года — Starhit вспомнил биографию певца в день его рождения.

Путь к славе

В молодости Михаил носил фамилию Воробьев и играл в хоккей на позиции вратаря. По словам окружающих, он подавал большие надежды — умел держать удар, был надежным и цепким, обладал вратарским чутьем. Занимавшийся с ним заслуженный тренер России Равиль Урманчеев, утверждал, что юноша имел реальные перспективы стать голкипером национального масштаба.

Первые стихи Михаил написал еще в 14 лет. Его вдохновили чувства, которые он испытывал к однокласснице. Кумиром юноши был Владимир Высоцкий, которому молодой человек пытался подражать — он также исполнял песни и играл на гитаре в стиле барда.

Впервые о Круге услышали на конкурсе авторской песни в 1987 году, который он выиграл. По совету метров он всерьез занялся написанием композиций. Сперва вышли сольные альбомы «Тверские улицы» и «Катя». Потом появились «Зеленый прокурор», «Мадам» и «Мышка».

Артист выступал в непрезентабельных Домах культуры и одевался соответственно. Такой внешний вид соответствовал образу выходца из народа. К концу 90-х музыкант провел серьезную работу над имиджем: выбрал строгий костюм с галстуком, а музыка стала более лиричной. О талантливом исполнителе из Твери узнали повсюду.

Неудачи в любви

Первый брак певца был недолгим. Молодая жена Света регулярно упрекала мужчину и наставила на получении Кругом высшего образования. Политехнический вуз Михаил так и не окончил, ведь именно там он увидел объявление о конкурсе авторской песни, с которого началась его карьера. С супругой Воробьев развелся, а опеку над сыном Димой отсудил.

Была в его жизни и другая печальная любовь — с Мариной Базановой, которой он посвятил песню «Девочка-пай». Роковое знакомство произошло, когда артисту было всего 15 лет. Из армии девушка его не дождалась, выйдя замуж за другого. Однако, по иронии судьбы, когда через 15 лет Марина развелась и осталась одна с дочерью, то снова столкнулась с Кругом.

«Нас будто толкало друг к другу. Вначале хотели создать семью. Для меня это годы пытки, я перешагнула через свою судьбу. Он мечтал о ребенке, а вскоре я узнала, что беременна. Миша купил мне цветы, но я сказала, чтоб даже не думал. Сделала аборт», — признавалась Базанова.

Сломали отношения не только аборт, но и чувство собственничества Круга. Марина строила карьеру хореографа, а ревнивый возлюбленный настаивал, чтобы она бросила работу. Однажды Базанова вернулась из отпуска и узнала, что ее уволили — оказалось, что Михаил заявил худруку, что его возлюбленная ушла в декрет. В результате ей пришлось торговать цветами на рынке.

Вторая жена

В конце 90-х в челябинском ресторане «Малахит» Михаил Круг увидел симпатичную черноволосую официантку и после ужина пригласил ее работать у себя костюмером. Сперва Ирина Глазко отказалась от предложения, однако певец вернулся в Челябинск через три месяца и все-таки убедил девушку. Она была моложе Михаила на 14 лет, но уже успела пережить развод и одна воспитывала дочку. Все это не смутило певца, который изначально имел на Глазко виды: должности костюмера среди его персонала до прихода Ирины просто не существовало.

В течение года Круг присматривался к девушке и устраивал ей проверки, которые та успешно прошла. В один момент Ирина стала любовницей артиста, а после — женой. Через год после свадьбы она родила сына Сашу.

Убийство

В день трагический смерти Михаила его супруга чудом осталась жива. Она, дети и теща артиста стали свидетелями нападения на артиста. Около полуночи мама Глазко поднялась на третий этаж и стала готовиться ко сну. В этот момент на нее напали двое. Прибежавшая на шум Ирина позвала мужа.

Михаил прикрыл супругу собой, а в его спину выстрелили несколько раз. Круг сумел добежать до соседа, который отвез его в больницу, однако медики не смогли вылечить музыканта — 1 июля 2002 года певец умер в операционной.

Только спустя годы следователи выяснили, что к убийству артиста причастны члены группировки «Тверские волки» Александр Агеев и Дмитрий Веселов. Последний стрелял в Круга, хотя изначально планировалось лишь ограбление дома. Злоумышленники думали, что семья звезды находится на городском празднике.

«Ирине ничего не угрожало. Если бы он отошел, мы, например, сбежали бы по лестнице и ушли. Зачем нас нужно было останавливать? Я не оправдываю себя, но он выскочил в комнату, увидел, что люди с оружием… На него никто не нападал. Нам просто надо было уйти… Никто бы не пострадал», — утверждал Агеев.

Вопрос о мотивах преступления все еще открыт. По одной из версий, глава тверской группировки предлагал артисту платить процент с концертов и продажи альбомов, но тот не пошел на поводу у местного авторитета.

«Ему было сделано два предложения: раскрутить водку и делать отчисления с концертов. Мишка отказался», — отмечал преступник Александр Осипов по кличке «Волк».

Александр говорил, что не подозревал, что его знакомые могли напасть на Круга. Осипов утверждал, что вычислил стрелявшего в Круга и лишил его жизни тем же способом.

Жизнь Ирины перевернулась. Она не находила себе места от горя и утопала в слезах, а после музыкант Леонид Телешев предложил женщине продолжить дело мужа — это спасло ее от депрессии. Сейчас Ирина Круг собирает аншлаги на концертах. Псевдоним Круг взял и начавший карьеру исполнителя сын Александр, который участвовал в «Новой Фабрике звезд».

В личной жизни вдовы было не все так гладко. Через четыре года после смерти супруга она решилась на новый брак с бизнесменом Сергеем Белоусовым. В 2013 году артистка родила ему сына, однако в 2020 году призналась, что развелась.