Анастасия Волочкова рассказала о своих пасхальных традициях: «Молюсь»

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что ежегодно ходит помолиться в храм на Пасху. В беседе с Общественной Службой Новостей артистка поделилась и другими традициями, которых придерживается в этот весенний период. Она призналась, что испытывает особую любовь к православным праздникам.

«Я хожу на Пасху в храм, молюсь. Кстати, я не только по праздникам хожу туда, но в целом часто посещаю святые места, чтобы набраться сил и помолиться», — отметила Волочкова.

Звезда уточнила, что не занимается выпечкой пасхальных куличей. Кроме того, она их и вовсе не ест, так как вынуждена следить за фигурой.

Ранее Анастасия Волочкова сообщила, что впервые за долгое время решилась на смену образа. Звезда опубликовала свою фотографию из салона красоты и поделилась своими эмоциями от преображения с подписчиками.

Напомним, в феврале балерина перенесла операцию на ноге. Волочкова выбрала клинику за рубежом, объяснив это тем, что в Германии «самые лучшие врачи». Кстати, в период реабилитации Волочкову активно поддерживала Алла Пугачёва.

