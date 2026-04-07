Долина рассказала, как смогла вернуться к публике после скандала с квартирой

Народная артистка России Лариса Долина рассказала, как смогла снова выйти к публике после скандала с квартирой в Хамовниках. По словам певицы, ее всегда выручала сцена.

— Я прошла очень серьезный, долгий, сложный путь. (…) Для меня вопрос совести никогда вроде бы как не стоял. Я всегда с ней договаривалась. Я живу и жила всегда по совести, — поделилась она.

Исполнительница отметила, что она умеет признавать свои ошибки и не стесняется просить за них прощения, передает Telegram-канал «Абзац».

Ранее продюсер Павел Рудченко рассказал, что Долина может сыграть в спектакле адвоката Михаила Барщевского «Мечты Фемиды» по бартеру. По его словам, артистка, вероятно, будет помогать в этом спектакле из-за дружбы с юристом. Премьера постановки состоится 12 апреля.

1 апреля в Mash писали, что знаменитость может столкнуться со штрафом до 100 миллионов рублей за ущерб окружающей среде из-за загрязнения природного ручья. По информации журналистов, в него попадают стоки с ее участка в Подмосковье, где находится искусственный пруд, созданный в 2001 году.