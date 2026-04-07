Травля, анорексия и скандалы: как сложилась жизнь Яны Чуриковой

Ведущая Яна Чурикова является легендой российского телевидения, которая стояла у истоков культовых музыкальных проектов на ТВ. Как сообщает Starhit, в интервью Родиону Чепелю она вспомнила о травле, болезни и скандалах.

Многие помнят Чурикову по шоу «Фабрика звезд» — она вела его на протяжении девяти сезонов. Ведущая с теплотой вспоминает съемки одного из первых реалити, однако признается, что тогда столкнулась с расстройством пищевого поведения.

«Мне официально поставили диагноз "анорексия". Я очень плохо запоминала тексты потому, что мне нечем было запоминать. Тем не менее как-то мы вышли в эфир. Концерт шел в прямом эфире, хронометраж непонятен. Меня никто не останавливал, я несла вообще все подряд», — заявила Чурикова.

Кроме того, ведущая столкнулась с жесткой критикой со стороны старших коллег по цеху. Ее общение со зрителями возмутило их, ведь Чурикова привнесла на Первый канал дерзость молодежного MTV. По словам Яны, она «огребла» от телевизионных критиков столько, сколько «не огребал ни один ведущий» отечественного ТВ.

«Они писали откровенно гадкие, неприятные вещи, от которых моя мама плакала по вечерам. А я сейчас, когда на это оглядываюсь, думаю: "Господа, вы звери! Ну зачем так?" Это же обрезает крылья молодым», — сказала Чурикова, отметив, что с одной стороны она закалилась, а с другой стороны ей подмечали важные вещи вещи.

Первый сезон «Фабрики» был экспериментальной площадкой для российского ТВ. Некоторые методы работы после использовались в других проектах. Популярность к реалити-шоу и участникам приходила постепенно, а после обрушилась с огромной силой. Справляться с ней было не просто, а некоторые участники оказывались в подавленном состоянии после окончания проекта — пробиваться в мир приходилось уже самостоятельно.

«И что ты будешь делать дальше? Именно об этом, на мой взгляд, и драма выпускников «Фабрики…». Кстати, каждый первый, даже успешные, говорит о депрессии. Как только они перестают быть на виду, их накрывает это состояние. Мы не бросаемся словами, но, поверьте, это ужасное чувство — когда ты в отчаянии и ничего не можешь изменить. И вот, когда осознаешь, что настал момент перезагрузки и твоя жизнь зависит только от тебя, ты понимаешь свою ответственность. Сегодня эти ребята успешны», — заявила Чурикова.

Телеведущая также с теплотой вспоминает работу на MTV. Она призналась, что когда вернулась на телеканал в качестве руководителя в 2013 году, то ее разочаровала потеря бунтарского духа канала. Несмотря на это, она оставалась с MTV до его закрытия в России.