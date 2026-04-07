Блогер Гасанов продал квартиру в «Москва-Сити» за печенье

Блогер Гусейн Гасанов продал квартиру стоимостью 68 миллионов рублей в «Москва-Сити» за пачку печенья. Об этом во вторник, 7 апреля, рассказали в Telegram-канале Mash.

По данным канала, таким образом стороны пытались провернуть фиктивную сделку, чтобы скрыть жилье от ФНС. По словам свидетеля обвинения в суде, инициатором выступил Гасанов.

Блогер утверждал, что долгов перед государством у него нет и объект не вызовет вопросов у следствия. В банковскую ячейку вместо реальных денег положили печенье. Так Гасанов и избежал ареста.

Блогер, будучи индивидуальным предпринимателем, не выплатил налоги на сумму 170 миллионов рублей. После он легализовал деньги через финансовые схемы и продажу квартиры на 68 миллионов рублей.

На данный момент Гасанов заочно арестован и объявлен в международный розыск, несмотря на полное погашение задолженности и пеней, уточнили в публикации.

До этого возлюбленный блогера Валерии Чекалиной и отец ее четвертого ребенка Луис Сквиччиарини рассказал, что она сама погасила долги перед Федеральной налоговой службой.