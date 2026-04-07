Бывшая невеста Лепса показала на камеру интимный момент с новым возлюбленным

Бывшая невеста российского певца Григория Лепса Аврора Киба показала на камеру интимный момент с новым возлюбленным, племянником президента Азербайджана Ильхама Алиева, бизнесменом Рустамом Гаджиевым. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что в настоящий момент пара путешествует по Китаю. Так, на одном снимке из поездки Киба и ее избранник были запечатлены целующимися на фоне цветущей сакуры и горы. 20-летняя девушка предстала в серых джинсах с низкой посадкой, топе и кожаной куртке, а 36-летний мужчина — кремовых спортивных брюках и светло-сером свитшоте.

Первые слухи о новом романе Кибы появились в феврале. Журналисты узнали, что после расставания с Лепсом девушка улетела в Бразилию, где она проводила время с компанией людей, приближенных к Алиеву.

В марте Киба заявила, что между ней и Лепсом был подписан контракт. Она пояснила, что их роман был лишь пиаром.