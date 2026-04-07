Стало известно, какие российские звезды решили помочь жителям Дагестана

Телеведущая Ида Галич и блогер Виктория Боня пожертвовали по миллиону рублей на помощь жителям Дагестана, пострадавшим от наводнения. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Галич в своих соцсетях отметила, что Дагестан — одно из самых красивых мест, которое она когда-либо видела. Она подчеркнула, что победить стихию невозможно, однако люди могут сплотиться.

«Люди лишились всего! Дома, одежды, воды… Люди остались без крыши над головой, и стихия не прекращается. Не обязательно переводить миллион, можно 50, 100 рублей… Это тоже много может помочь», — сказала Боня.

Также неравнодушными к трагедии оказались юрист Катя Гордон. Она объявила сбор в своем личном фонде. Кроме того, поддержку оказывают Ксения Собчак, Иосиф Пригожин и Михаил Галустян, помогающие распространять информацию, а также многие другие.

Напомним, что в ночь на 5 апреля после обильных дождей в Дагестане резко поднялся уровень воды. Удар стихии пришелся на несколько районов, включая Махачкалу и Дербент. По словам главы республики Сергея Меликова, от наводнения пострадали свыше 6,2 тысяч человек.