Знаменитости соболезнуют горю Филиппа Киркорова

Сегодня, 7 апреля, свой день рождения могла бы отметить мать Филиппа Киркорова Виктория Марковна. По такому случаю на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" певец опубликовал пронзительное признание.

"Говорят, с годами боль утихает…. Ни фига она не утихает. С днем рождения, мама", - высказался поп-король отечественной эстрады.

В комментариях многочисленные подписчики выразили соболезнования и поддержку скорбящему артисту. Известно, что Филипп Киркоров годами не отмечал свой день рождения, потому что в то время как раз скончалась его мама.

Поддержали в Сети артиста не только поклонники, но и такие представители отечественного шоу-бизнеса как Игорь Николаев, Александр Ревва, актриса и ведущая Екатерина Стриженова.

Напомним, что год назад не стало и отца Филиппа, прославленного исполнителя Бедроса Киркорова. Народному артисту России было 92 года. Причиной смерти Киркорова-старшего стали осложнения после пневмонии. Похоронили Бедроса на Троекуровском кладбище.