Кожевникова отреагировала на громкий скандал вокруг Кещяна

Актриса Мария Кожевникова отреагировала на громкий скандал вокруг артиста Арарата Кещяна, ее партнера по сериалу «Универ». Как сообщает Starhit, она пожелала коллеге разобраться в семейных ситуациях и подчеркнула, что главное — чтобы не страдали дети.

Ранее бывшая девушка Кещяна Эльвира Кретова, родившая от него сына Эльдара в 2012 году, заявила, что звездный отец не принимает участия в жизни ребенка и скрывал его существование от общественности. Эльвира судится с актером из-за алиментов.

Кожевникова и Кещян недавно приняли участие в съемках сериала «Универ 15 лет спустя», где герои первых сезонов воссоединятся. Еще на съемках первых сезонов между актерами возникла неприязнь, что подтвердила Кожевникова.

«Есть люди, которые нам не нравятся — энергетика другая, мышление, ментальность. В реальности вы можете пройти мимо человека, с которым не сходитесь. К сожалению, на съемочной площадке это невозможно. К тому же сценаристы сделали так, что между нашими героями любовь», — заявила она.

В новом сезоне сценаристы решили не сводить персонажей актеров, даже в общем кадре. При этом они поздоровались и даже немного пообщались.

«У нас нет друг к другу претензий, конфликтов тоже уже давным-давно нет. Все спокойно, все хорошо. Я выросла, он вырос. Теперь все нормально. Я, конечно, желаю ему разобраться в своих семейных ситуациях. Главное, чтобы не страдали дети», — прокомментировала ситуацию знаменитость.

Артистка узнала о семейном скандале Кещяна от журналистов. Коллегам актер о внебрачном сыне не рассказывал. Актриса отметила, что вряд ли вправе комментировать ситуацию, поскольку не общалась с Араратом длительное время. Вместе с тем Кожевникова подчеркивает, что у каждого ребенка «в идеале должны быть мама и папа», и они должны нести ответственность за него, принимая решения в его интересах.