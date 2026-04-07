Кожевникова отреагировала на громкий скандал вокруг Кещяна

Никита Бородкин

Актриса Мария Кожевникова отреагировала на громкий скандал вокруг артиста Арарата Кещяна, ее партнера по сериалу «Универ». Как сообщает Starhit, она пожелала коллеге разобраться в семейных ситуациях и подчеркнула, что главное — чтобы не страдали дети.

Кожевникова отреагировала на громкий скандал вокруг Кещяна
Ранее бывшая девушка Кещяна Эльвира Кретова, родившая от него сына Эльдара в 2012 году, заявила, что звездный отец не принимает участия в жизни ребенка и скрывал его существование от общественности. Эльвира судится с актером из-за алиментов.

Кожевникова и Кещян недавно приняли участие в съемках сериала «Универ 15 лет спустя», где герои первых сезонов воссоединятся. Еще на съемках первых сезонов между актерами возникла неприязнь, что подтвердила Кожевникова.

«Есть люди, которые нам не нравятся — энергетика другая, мышление, ментальность. В реальности вы можете пройти мимо человека, с которым не сходитесь. К сожалению, на съемочной площадке это невозможно. К тому же сценаристы сделали так, что между нашими героями любовь», — заявила она.

В новом сезоне сценаристы решили не сводить персонажей актеров, даже в общем кадре. При этом они поздоровались и даже немного пообщались.

«У нас нет друг к другу претензий, конфликтов тоже уже давным-давно нет. Все спокойно, все хорошо. Я выросла, он вырос. Теперь все нормально. Я, конечно, желаю ему разобраться в своих семейных ситуациях. Главное, чтобы не страдали дети», — прокомментировала ситуацию знаменитость.

Артистка узнала о семейном скандале Кещяна от журналистов. Коллегам актер о внебрачном сыне не рассказывал. Актриса отметила, что вряд ли вправе комментировать ситуацию, поскольку не общалась с Араратом длительное время. Вместе с тем Кожевникова подчеркивает, что у каждого ребенка «в идеале должны быть мама и папа», и они должны нести ответственность за него, принимая решения в его интересах.