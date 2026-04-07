Антон Батырев рассказал правду о романе с Еленой Подкаминской

Недавно Елена Подкаминская развелась со вторым мужем, бизнесменом Денисом Гущиным. Примечательно, что инициатором расставания был именно супруг известной актрисы.

Ходят слухи, что проблемы в браке могли возникнуть из-за неверности эффектной артистки. Уже давно Елене Подкаминской приписывают роман с коллегой Антоном Батыревым. Артисты снимались в сериале "Овчарка". Примечательно, что не так давно актер оформил развод с четвертой супругой.

И вот теперь в программе "Малахов" артист решил расставить все точки над i.

"Роман с Подкаминской в сериале „Овчарка“ был, но только в кадре", - заявил Антон Батырев.

Более того, популярный актер рассказал, что сейчас его сердце несвободно. Любимую женщину Батырев назвал Натальей.

Напомним, что актер был женат четыре раза. Интересно, что третьей супругой артиста была его коллега Евгения Лоза. Однако этот брак не продержался и года. От второй и четвертой жены у Антона Батырева подрастают сыновья Добрыня и Владимир.

Что касается Елены Подкаминской, то она развелась в конце марта. Ходят слухи, что супруг сильно ревновал жену-красавицу. В результате в семье стали возникать проблемы, которые Подкаминская и Гущин решить не смогли.