Самойлова тоскует по особняку, который достался Джигану: «Теперь я бездомная»

1 апреля подошла к концу история одной из самых медийных пар шоу-бизнеса. Оксана Самойлова и Джиган официально расторгли свой брак спустя 17 лет совместной жизни. Пара рассталась спокойно, без громких скандалов. Некогда возлюбленные поровну поделили имущество, нажитое в браке. Роскошный семейный особняк достался Джигану.

Сейчас Самойлова занимается переездом и с иронией называет себя «бездомной». В своих соцсетях она показала дизайн-проекты интерьеров, которые планировала воплотить в этом доме, но теперь эта затея потеряла смысл.

«Теперь я бездомная. Тут можно позлорадствовать. Это проект внутренней отделки. Ну, ничего», — написала Оксана под кадрами комнат.

Особое место в воспоминаниях Оксаны занял огород, который она собственноручно обустроила прямо на крыше здания. Звезда призналась, что реализовать такую необычную идею было технически сложно. Ей жаль оставлять результат своих трудов.

Самойлова также добавила: раньше ее критиковали за решение сохранить семью ради детей, а теперь упрекают в том, что она решила наконец-то подумать о себе.