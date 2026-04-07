Бузова эмоционально отреагировала на беременность сестры

Певица Ольга Бузова поздравила свою сестру Анну с беременностью. Об этом она написала в социальной сети Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Младшая сестра артистки поделилась радостной новостью: она ожидает пополнения в семье. Сама Ольга присоединилась к трогательным поздравлениям.

«Лапа, это такое счастье! Наслаждайся каждой секундой этого момента. Люблю. Не могу, как меня разрывает от любви и счастья за вас с Костей», — написала Бузова.

Ранее Ольга Бузова заявила, что с годами изменила свое отношение к официальному браку. По мнению артистки, меняться и менять свои взгляды с годами правильно и даже необходимо.