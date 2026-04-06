57-летняя Буланова прокомментировала слухи о своей подготовке к беременности

Татьяна объяснила, почему не торопится рожать молодому мужу. Звезда опасается чрезмерной нагрузки на организм.

Летом 2023 года Татьяна Буланова вновь вышла замуж. Исполнительница сказала «Да» бизнесмену Валерию Рудневу. Свадьба прошла в Санкт-Петербурге и стала одним из самых обсуждаемых событий того года. С тех пор в прессе то и дело говорят о возможном пополнении в семье пары. Однако каждый раз подобные домыслы оказываются лишь беспочвенными слухами.

В недавней беседе с «Общественной службой новостей» 57-летняя Татьяна Буланова решила расставить все точки над «i». Она призналась журналистам портала, что на данный момент не планирует снова становиться мамой. Основная причина кроется в серьезных опасениях за собственное здоровье. По словам певицы, роды — это колоссальное испытание для женщины. И сильному полу гораздо проще рассуждать о большой семье, так как не они со всем сталкиваются.

«Нет, сейчас точно не время... Я, если бы мужчиной была, то тоже хотела бы много детей, но никто не понимает из мужчин, какая это нагрузка», — высказалась Татьяна.

Стоит отметить, что ранее Буланова допускала возможность пополнения в семье. Она открыто заявляла, что заранее позаботилась о будущем и заморозила яйцеклетки. Но, судя по всему, переходить от планов к действиям артистка пока не торопится.