Антон Батырев нашел замену сбежавшей жене

Актер быстро забыл о скандальном разводе и побеге четвертой жены. Антон признался, что уже встретил новую любовь.

Около года назад четвертая жена известного российского актера Антона Батырева объявила о разводе. Анна Савельева буквально сбежала от звезды вместе с маленькой дочкой на руках. В своих соцсетях она дала понять, что ее терпение лопнуло. Женщина сокрушалась из-за того, что люди не меняются. На этом Анна закрыла тему, решив двигаться дальше без знаменитого мужа.

«Двигаемся вперед. И на этом тему закрываем...», — писала она.

Сам Антон Батырев горевать не стал. На днях 44-летний актер пришел на шоу «МАЛАХОВ». В эфире он откровенно рассказал о переменах в жизни. И, судя по всему, они довольно приятные — Антон уже нашел замену сбежавшей жене.

«Мое сердце не свободно. Любимое имя у меня сейчас Наталья», — процитировали звезду в издании StarHit.

Несмотря на признание, Антон Батырев предпочел сохранить интригу. Он не стал раскрывать личность своей избранницы и не ответил на вопрос о возможной пятой свадьбе. Похоже, артист решил следовать правилу «счастье любит тишину». По крайней мере, на данном этапе отношений.