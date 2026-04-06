Роман с Фриске и алкоголизм: судьба Кирилла Андреева

Кирилл Андреев, «Черненький» из «Иванушек International», собирал вместе с коллегами по группе стадионы и купался во внимании женщин. Однако у популярности была и другая сторона — в один момент артист пристрастился к спиртному. Starhit вспомнил историю певца в день его 55-летия.

Спорт и переезд в США

Кирилл родился 6 апреля 1971 года в Москве в семье строителя и технолога. Свое детство он провел в Кузьминках. Родители развелись, когда будущему музыканту было 10 лет, однако Андреев продолжался общаться с отцом, а после стал поддерживать отношения с его дочкой от второго брака Наташей. С самого детства Кирилл мог легко воспроизвести любую мелодию и обожал петь.

«Но зубрить сольфеджио — это не по мне. Я был заводилой во всех дворовых играх: под моим руководством мы строили шалаш, бились в футбол, играли в казаки-разбойники. И еще я обожал спорт. В 12 лет прошел строжайший отбор в школу плавания — из тысячи мальчишек взяли всего 10. Стал кандидатом в мастера спорта и на этом остановился. В конце 80-х спортивные достижения не кормили, а мне надо было думать о будущем», — рассказал он.

Артист увлекся бодибилдингом, а ради заработка стал сниматься в рекламе. Когда за один фотосет Андреев получил 300 рублей, то его мама прослезилась — она зарабатывала всего 150 рублей в месяц. Вскоре Кирилл подписал контракт на 100 тысяч долларов с американским модельным агентством, но перспектива ускользнула — владельцы компании разругались, а договор новичка аннулировали.

Андреев все же рискнул и уехал в Нью-Йорк. Полгода он снимался в рекламе одежды, а на вырученные деньги скупал вещи, которых не было в СССР. После возвращения в Москву Кирилл снялся в ролике Лаймы Вайкуле и понял — больше всего на свете ему хочется петь в собственных клипах. Тогда он начал пытаться выступать в ночных клубах, пока не повстречал Наталью Ветлицкую, которая направила его на пробы к Игорю Матвиенко.

«На прослушивание для будущих "Иванушек" на "Мосфильм" пришли сотни молодых парней. Но Матвиенко выбрал троих — меня, Сорина и Рыжего. Так что я — везунчик», — подчеркивал Андреев.

Сперва проект «Иванушки International» казался бесперспективным. Первые композиции успеха не нашли, а гонораров едва хватало на еду и одежду. Проект находился на грани закрытия, когда Игорь Сорин предложил снять клип на трек «Тучи». После этого участники группы проснулись знаменитыми и погрузились в концертную деятельность.

На пике популярности «Иванушкам» приходилось выступать по три раза в день. Чтобы переносить нагрузки артисты стали прибегать к «допингу». По словам Андреева, выпивали они «каждый день, много и часто». Трагедии случались с участниками группы одна за другой. Сперва загадочно погиб Игорь Сорин, после — Олег Яковлев скончался от цирроза печени.

«Олежка выпивал и были моменты, когда мы собирались втроем, без Игоря Матвиенко, без директоров, и я говорил: "Тебе нужно притормозить". Уже люди видели, как он приходил нетрезвый и появились слухи: "Иванушки" — алкоголики», — вспоминал Андреев.

Роман с Фриске

Сам Кирилл избавился от зависимости благодаря супруге, хотя до встречи с главной женщиной в своей жизни у него бывали романы. Например, с Жанной Фриске. В 1996 году он не упустил шанса, когда артистка рассталась с бойфрендом. Отношения продлились всего пару месяцев, однако у певца о них остались приятные воспоминания.

После у певца был роман с солисткой «Стрелок» Марией Корнеевой. Любовники не афишировали отношения, из-за чего о них никто не знал. Спустя время встречи без обязательств сошли на нет из-за невозможности видеться.

Отметим, что откровениям Андреева относительно Фриске верят не все. Например, продюсер Олеся Сазыкина подчеркивала, что не сохранилось ни одной общей фотографии Кирилла и Жанны, а блогер Лена Миро заключила, что артист, скорее всего, пиарится.

Любовь с первого взгляда

31 декабря 1998 года Кирилл познакомился с инструктором по аэробике Лолитой Аликуловой. По словам певца, он влюбился с первого взгляда и сильно переживал, что потерял номер девушки. Связаться удалось через общих друзей — он позвал Лолиту отмечать Старый Новый год, причем вместе с его мамой.

«Чувствовал, что уже пора их познакомить, потому что с этой девушкой у меня будет все серьезно. А Лолу мое предложение провести вечер по-семейному ошарашило… Но все же она согласилась. А после ужина мы с Лолой поехали ко мне и с тех пор не расставались. Все так быстро закрутилось, я сразу дал ей ключи от моей квартиры, Лола в ней наводила порядок и ждала меня с гастролей», — делился Кирилл.

Уже через пару месяцев артист уговорил возлюбленную уйти с работы, чтобы вместе ездить на гастроли, а спустя год они уже задумались о детях. Через месяц инструктор забеременела.

Угрозы и несчастья

Однако безоблачными отношения не были. Поклонницы Кирилла воспринимали супругу артиста в штыки. Лоле постоянно звонили с угрозами, а когда она ждала ребенка, то появился слух, что фанатки собираются облить девушку кислотой.

Дала о себе знать и проблема Андреева с алкоголизмом. Сын Кирилла подрастал, а глава семейства пропадал на гастролях. Лолита запрещала мужу крепкое спиртное, однако артист «и вином мог напиться до беспамятства».

Избавиться от зависимости помогла трагедия, которая произошла в 2001 году. 6 апреля артист отмечал 3-летие, перебрал и поругался с неким бизнесменом. Кирилл схватил обидчика за грудки, и тут к нему подбежал телохранитель противника. Сильный удар отбросил Андреева в чугунный столб — врачи в больнице выявили у него гематому и сотрясение мозга. Певцу пришлось пережить трепанацию черепа.

Брак Андреева кажется нерушимым. Лолита была рядом, когда у Кирилла умер отец, а после рак убил мать. Поддерживала она его и во время потери друзей по группе. Кроме того, супруга не реагировала на слухи об изменах, ведь не верила в предательство мужа. Кроме того, Кирилл тоже вытаскивал любимую из неприятностей.

Однажды Лолита увидела по телевизору программу о специалистах, готовых перенести всех желающих в их прошлые жизни. Сюжет заинтересовал женщину, она связалась с экстрасенсами и начала ходить на сеансы духовных практик. На деле оказалось, что Лола попала в секту, из-за которой состояние ее здоровья резко ухудшилось.

«Раздражал дневной свет, я даже просила закрыть шторы. Неделями дико болела голова, не могла ни есть, ни пить. Лекарства не помогали. Муж и сын переживали, а я их видела как в тумане. Врачи обследовали, но так ничего и не нашли. Да и что они могли найти? Ведь дело было в том, что все эти тренинги повреждают душу, а через душу заболевает и тело», — рассказывала Лола.

Избавиться от наваждения удалось — после поездки в Печерскую лавру болезнь ушла, как и тяга к сеансам. С тех пор о семье Кирилла Андреева появляются лишь позитивные новости.