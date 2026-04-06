Диброва рассказала о происшествии на Байкале: «Раздавила палец льдиной»

Экс‑супруга Дмитрия Диброва рассказала о происшествии во время путешествия на Байкал в прошлом году. Звезда Сети попала в местную больницу, где ей провели операцию.

«Год назад на Байкале я раздавила палец льдиной, его сшивали. После того как случилась травма, я села в машину, и меня отправили в посёлок Усть‑Баргузин — там местные врачи собрали мне руку. Знаете, если рассмотреть шрам на пальце, то видно чёткое очертание озера Байкал», — рассказала звезда Сети «МК».

Ранее Полина Диброва снялась на льду Байкала на шпильках вслед за Оксаной Фёдоровой. Полина порадовала поклонников целой серией кадров. Блогерша на них занимает эффектные позы в чёрном комбинезоне в стиле «ниндзя» и белых лодочках. Под конец на ростовчанке появилась шуба.