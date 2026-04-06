«Плохой дедушка» и пополнение: кого из российских звезд можно назвать рекордсменом по внукам

На днях стало известно, что Михаил Боярский стад дедушкой в седьмой раз. «Царьград» рассказал, кто из артистов может похвастаться большим количеством внуков.

Боярский

В семье Михаила Боярского новое пополнение — у 76-летнего артиста родился седьмой внук. Отцом в пятый раз стал старший сын актера Сергей Боярский. Ребенок появился на свет в конце февраля — в окружении артиста подтвердили новость, однако имя пока держат в секрете.

У Сергея две дочери от первого брака, 27-летняя Екатерина и 18-летняя Александра. Во втором браке родились двое сыновей, Михаил и Сергей, а также третий мальчик. Младшая дочь Михаила Боярского, Елизавета, в браке с Максимом Матвеевым воспитывает 13-летнего Андрея и семилетнего Григория.

«Я заряжаюсь от них здоровьем и настроением. С ними всегда весело. Приятно им делать подарки, разговаривать, смотреть, как они растут. Когда много детей — это счастье», — говорил актер.

Михалков

Рекордсменом по числу внуков является режиссер Никита Михалков. Прошлым летом он стал дедушкой уже в 13-й раз — у его сына Артема родилась третья девочка в семье, Люба.

«У Ани трое, у Степана четверо, у Нади двое, у Темы теперь четверо. Я уже и по именам-то не всех различаю. Но у меня очень тонкие отношения с ними, особенно с девочками», — заявлял Михалков.

Режиссер признавался, что всегда давал детям свободу и не вмешивался в их решения, даже если заранее знал, чем все кончится. По мнению Михалкова, они должны были вытерпеть возникшие проблемы до конца, чтобы знать цену своих решений.

Охлобыстин

Актер Иван Охлобыстин тоже является «многодетным» дедом. Артист воспитал шестерых детей и сейчас у него трое внуков. Актер уверен, что роль дедушки — не только радость, но и ответственность.

Несмотря на трудности, артист считает, что радость от семейного общения перекрывает любые бытовые сложности. Идеальная семья, по мнению знаменитости, это та, где дети учатся самостоятельности и взаимопомощи, а взрослые не боятся брать на себя ответственность. Охлобыстин замечает, что материальные вопросы не должны быть препятствием для увеличения семьи.

Дробыш

Продюсер Виктор Дробыш осенью прошлого года стал дедушкой уже в пятый раз. Всех пятерых внуков родила 37-летняя певица Александра Гуркова, жена его сына Валерия.

Сам композитор признавался, что является «плохим дедушкой» и не принимает участия в воспитании внуков. Он уверен, что воспитывать их должны родители. Кроме того, Дробыш не собирается наставлять наследников в выборе профессии.