Всплыли тревожные фото Майкла Джексона с предполагаемой юной жертвой

Всплыли архивные тревожные фото Майкла Джексона с предполагаемой юной жертвой
Появились очередные подробности по делу Майкла Джексона. Еще один мужчина обвинил певца в насилии.
По сей день не утихает шумиха вокруг персоны Майкла Джексона, которого нет в живых уже почти 17 лет. Поп-легенда замешан в истории, связанной с совращением детей.
На днях появились очередные подробности по резонансному делу. В Сети всплыли фото Майкла с маленьким мальчиком. Полуголый ребенок сидел рядом с исполнителем на кровати и выглядел напряженным. Фото опубликованы в издании Daily Mail.
Мальчик на снимках — Доминик Кашио, сейчас ему 45. В разговоре с таблоидом он признался, что стал жертвой насилия со стороны Джексона.
«Я действительно пытался осмыслить ту травму, которую пережил. Я вижу страх и замешательство от того, что я пережил», — признался Доминик.
Кашио, а также его братья и сестра, обратились с иском в федеральный суд Лос-Анджелеса. Предполагаемое насилие продолжалось «длительное время» в различных локациях мира, как утверждается в иске. Также в документе говорится о том, что Майкл давал жертвам наркотики.
Пользователи Сети обсудили очередную порцию информации об ужасающих поступках Джексона: «Где же были родители?!», «Джексон всегда был жутким персонажем», «Извращенец — это извращенец, независимо от того, певец он или инвестор», «Мужчина мертв. Зачем все это ворошить?»