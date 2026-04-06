Слава Копейкин пояснил, почему пока одинок

Артист не в «активном поиске», его не тяготит отсутствие второй половинки. Став самодостаточным и успешным в профессии он просто ждет, когда случится то самое судьбоносное знакомство.

27-летний актер Слава Копейкин, несмотря на бешеную популярность и огромное количество вьющихся вокруг него фанаток, пока не спешит определяться с выбором. Да и среди коллег спутницу жизни он пока не присмотрел. В эксклюзивном интервью журналу «Атмосфера» звезда сериала «Дети перемен» пояснил, почему предпочитает не размениваться и ждет «ту самую», предназначенную ему судьбой.

Вопреки расхожему мнению, что все артисты — те еще ловеласы, Копейкин себя таковым не считает.

«Не согласен, что я натура влюбчивая. В юности был таким, а сейчас, с приобретением жизненного опыта, характер меняется, становится более закрытым, и теперь я скорее избирательный. Хотя порой жалко, что удаль уходит. Хотел бы сохранить в себе этот огонечек. В данный момент мое сердце свободно, но я вам не опишу свой идеал. Нет у меня каких-то определенных критериев. Я ведь даже не угадаю — всегда для меня самого это сюрприз», — говорит он.

Слава признался, что во многом понять женскую натуру ему еще в юношеские годы помогла старшая сестра. Актер всегда предпочитал общество ровесниц прекрасного пола, нежели парней.