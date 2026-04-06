Музыкант Игорь Саруханов назвал размер своей пенсии

Заслуженный артист РФ, музыкант Игорь Саруханов рассказал, что получает пенсию в размере 15 300 рублей. Об этом сообщает News.ru.

70-летний Саруханов напомнил, что у него 50 лет беспрерывного стажа и имеется звание ветерана труда. По его мнению, прокормить его семью, а именно бывшую жену и двух несовершеннолетних дочерей, на такие деньги невозможно.

Он подчеркнул, что всю жизнь много работал и исправно платил налоги. При этом музыкант не отрицает, что также получает надбавку в 30 тысяч рублей — как заслуженный артист РФ.

Ранее Саруханов рассказал, что в последнее время занимается постройкой домов. Он собирается сдавать их в аренду и иметь пассивный доход. Ему удалось возвести уже четыре дома, однако он не планирует останавливаться и хочет купить еще несколько земельных участков для строительства в Подмосковье.