В Токио нашли больше сотни ранее неизвестных снимков The Beatles

В Японии обнаружили ранее неизвестные фотографии группы The Beatles, сделанные во время их гастролей в 1966 году. Об этом сообщили представители зала «Ниппон будокан» в Токио в Х.

По их данным, в архиве нашли 102 черно-белых негатива, которые ранее не публиковались. На снимках запечатлены фрагменты концерта, а также подготовка к выступлению.

Отмечается, что на одном из фото Джон Леннон рассматривает японскую куклу «Фукускэ», считающуюся символом удачи. Позднее ее изображение использовали в оформлении альбома Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, выпущенного в 1967 году.

В администрации напомнили, что группа выступала в Японии с 30 июня по 2 июля 1966 года и дала концерт в «Ниппон будокан», который ранее использовался для соревнований по боевым искусствам. Также уточняется, что в 2009 году уже находили часть неизвестных снимков того периода.

На фестивале Cinemacon, который прошел весной в американском Лас-Вегасе, режиссер Сэм Мэндес сообщил о планах снять четыре фильма про британскую рок-группу The Beatles и назвал главных актеров — Джозефа Куинна, Пола Мескала, Барри Кеогана и Харриса Дикинсона. Они исполнят роли Джорджа Харрисона, Пола Маккартни, Ринго Старра и Джона Леннона соответственно.