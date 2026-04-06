Слава раскрыла детали скандала на своем концерте в Пензе

Певица Слава рассказала, что знает людей, устроивших «спланированную акцию», обернувшуюся скандалом на её концерте. Однако вслух имена этих личностей артистка произносить не стала. Разговор с певицей опубликовал на своей странице в запрещённой соцсети блогер Олег Пилягин.

«Понятно, что это была какая‑то спланированная акция — вот так некоторые люди захотели. Мы знаем, кто они, но говорить об этом не можем», — сказала Слава.

Также артистка отметила, что у неё очень большие вопросы к организаторам концерта и сотрудникам охраны, которые пропустили на сцену посторонних людей. Сейчас, как сообщила певица, идёт активное разбирательство по этому вопросу. Однако, по словам Сланевской, этот неприятный инцидент не помешает ей в будущем снова приехать в Пензу, чтобы порадовать своих преданных фанатов и выступить ещё лучше.

Напомним, что на концерте Славы несколько женщин обвинили её в нетрезвом состоянии и пении под фонограмму. Сама певица позже признала, что вышла на сцену не в лучшей форме, и отметила, что произошедшее заставило её пересмотреть жизненные приоритеты.