Бородина призвала не портить ей настроение сообщениями о бедствиях в Дагестане

Телеведущая Ксения Бородина призвала подписчиков не портить ей настроение сообщениями о бедствиях в Дагестане. Обращением к подписчикам она поделилась в своем Telegram-канале.

Звезда ответила на анонимное сообщение о том, что выбрала не самый удачный период для отдыха в регионе.

«Ребят, ну вот эти ваши сообщения бодряка не дают, если честно! Ну заканчивайте! У нас все отлично, мы большой компанией, у нас веселый гид, мы вкусно едим и успели уже много посмотреть», — написала она.

Ксения Бородина добавила, что раньше ее упрекали за недостаток путешествий по России, и подчеркнула, что не может влиять на погоду.

В ночь на 5 апреля в Дагестане произошло уже второе за последние дни наводнение, его причиной стали обильные дожди. В нескольких районах республики зафиксировали камнепады и селевые потоки, которые перекрыли автомобильные дороги. В Махачкале из-за подтопления обрушился трехэтажный жилой дом.

Ранее в дагестанском Манасе сняли на видео, как базу отдыха смыло и унесло в море.