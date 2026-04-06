Кудрявцева впервые прокомментировала ссору с Гордон

Российская телеведущая Валерия Кудрявцева в понедельник, 6 апреля, вышла на связь после обвинений ее бывшей подруги Екатерины Гордон в свой адрес и назвала произошедшее «весенним обострением».

— Кстати. Я теперь точно знаю, что весеннее обострение существует. Тонкая болезнь, конечно. Пусть психически все будут здоровы, — написала ведущая в личном блоге.

1 апреля Екатерина Гордон рассказала, что отписала бывшей подруге половину аранжировок и больше не хочет поддерживать общение с ней из-за разных представлений о дружбе. Она отметила, что Кудрявцева является отличным и суперпрофессиональным человеком, но не устраивает ее как друг.

Гордон уточнила, что причиной ссоры с Кудрявцевой стало их совместное творчество в дуэте «ЗаVисть», который изначально задумывался как неформальный проект, но позднее превратился в полноценный шоу-бизнес. По словам артистки, их разлад начался после прихода продюсера Татьяны Тур, с которой стало сложнее работать. Гордон отметила, что после этого им пришлось подстраивать свой репертуар и образы под внешние требования, что негативно сказалось на отношениях.