Ирина Шейк выложила фото на фоне советского ковра

Супермодель Ирина Шейк показала, как выглядела до популярности. Манекенщица опубликовала подростковые фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На снимках Ирина Шейк позировала с друзьями и близкими в родном городе Еманжелинске в Челябинской области. На одном из фото будущая супермодель сидела с сестрой Татьяной на фоне советского ковра. На другом кадре она предстала в бельевой комбинации с кошкой в руках.

© соцсети

Ирина Шейк родилась в Еманжелинске в семье шахтера и преподавателя музыки. После окончания школы она уехала на учебу в Челябинск. Там будущая звезда получила работу в модельном агентстве «Светлана». Позже Ирина Шейк завоевала титул «Супермодель-2004» в местном конкурсе красоты. На мероприятии ее заметил скаут Гия Джикидзе и предложил стать профессиональной моделью. С 2005 года Ирина Шейк стала работать в Европе.

