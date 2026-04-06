Сергей Лазарев улетел в отпуск. Певец не смог устоять перед местным искушением.

Сергей Лазарев вместе с детьми улетел отдыхать. Здесь артист позволил себе оторваться, забыв о дисциплине.

Артист, как известно, следит за фигурой. Он даже нанимал нутрициолога, чтобы специалист скорректировал его питание. Сергею удалось сбросить лишние килограммы, однако время от времени артист все равно срывается на калорийные вкусности.

Сегодня исполнитель опубликовал видео, сделанное за завтраком. Оператором выступил его сын Никита. На столе напротив Лазарева стояли тарелки с полезными продуктами.

«На отдыхе я всегда правильно питаюсь: фруктики, соки, йогурт. Снял?» — спросил Сергей сына. «Угу», — ответил Никита.

И тут же папа отставил в сторону продукты правильного питания и взялся за тарелки с калорийными блюдами и пирожками.

«Ты что снимаешь? Никит, отдай», — потянулся улыбающийся артист за камерой. «ПП — полноценное питание! Спасибо, сынуля, подставил! Все мы — немного я», — подписал пост Лазарев.

Видео насмешило поклонников Сергея.

