«Она суперзвезда»: Кушанашвили вступился за Распутину

Телеведущий Отар Кушанашвили вступился за певицу Машу Распутину после ее слов о желании жить роскошно. Об этом он сказал в своем шоу «Каково?!» на YouTube.

В одном из последних интервью Распутина сказала, что у нее никогда не было дома за границей, но как звезда эстрады она должна владеть соответствующим автомобилем. Она подчеркнула, что «не должна на "Жигулях" ездить», а популярные артисты должны жить красиво. После этого Маша столкнулась с критикой.

«Маша Распутина позволила себе заметить, что она, как звезда, не должна ездить на "Жигулях". Люди ополчились на нее. А что тут такого? Маша Распутина имела в виду, что она суперзвезда. Она и есть суперзвезда. Не понимаю, за что взъелись на нее?», — заявил Отар.

По мнению Кушанашвили, певица имеет право жить на широкую ногу, поскольку является кумиром миллионов. Личные качества, считает журналист, не имеют никакого значения.

«Я не очень верю звездам, играющим в простолюдинов. Они, знаете, как бы наравне с народом. Но Маша Распутина должна ездить на "роллс-ройсе"! Потому что звезды — это те, кто освещает нам путь. Таково правило, надо его придерживаться», — добавил телеведущий.

При этом Кушанашвили подчеркнул, что касается это не только Распутиной, но и других российских звезд. Они должны быть «представлением о сказке», которое «поднимает на бой с буднями».