Дибров рассказал, с чем от него ушла жена Полина после развода

Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, как после развода поделил имущество с четвертой супругой Полиной.

— Весь автопарк, жилье городское перешло к Полине. Мне достался только загородный дом на Рублевке, потому что в нем все до последнего гвоздя оплачено моими деньгами. Полина в это время не работала, — поделился он в шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

По его словам, он всегда дает деньги на их троих сыновей.

— Любую сумму, которую она попросит, — заявил звезда.

Детей бывшие супруги тоже поделили. Старший сын Александр живет с отцом, младшие Федор и Илья — с Полиной и ее возлюбленным Романом Товстиком.

Полина Диброва выполнила главное условие, которое поставил ее супруг перед разводом. По ее словам, у телеведущего были условия: на развод подавала она лично, потому что решение приняла именно она, и с детьми разговариваю тоже Полина.

Дмитрий Дибров впервые подробно прокомментировал развод с женой Полиной. По его словам, он не держит зла на бывшую супругу, но сомневается в ее счастье с новым возлюбленном — бизнесменом Романом Товстиком.