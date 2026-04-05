Цискаридзе вспомнил, как угадал возлюбленного Заворотнюк по кулону

Николай Цискаридзе вспомнил трогательную историю о том, как раскрыл тайну романа Анастасии Заворотнюк с фигуристом Петром Чернышёвым. Своими воспоминаниями он поделился в документальном фильме «Счастье у обрыва», который вышел на Первом канале к 55-летию актрисы (3 апреля Анастасии могло бы исполниться 55 лет).

© Super.ru

Всё произошло во время съёмок шоу «Ледниковый период», где Заворотнюк выступала в паре с Чернышёвым.

«У неё через несколько программ появилась на кулончике буква "Т". Я захожу и говорю: "Что это за Тимофей?" Ну, я пришёл к ней в гримёрку, как обычно перед началом, и она так улыбнулась… на меня смотрит: "Кроме тебя никто не угадал"», — поделился артист балета.

Анастасия тщательно скрывала отношения после двух неудачных браков. Цискаридзе сразу понял намёк: «Мы всё с ней обсудили, посмеялись. А ведь Чернышев через "Th" пишется. Он же американец».

Познакомились будущие супруги в 2007 году на съёмках «Танцев на льду. Бархатный сезон». Кстати, сам Пётр говорил, каким ярким было его первое впечатление: когда они встретились взглядами с Анастасией, время в моменте замерло для спортсмена.

Кстати, на днях близкие Анастасии опубликовали трогательный пост в соцсетях с её редкими портретными снимками знаменитости, которые сделала фотограф Екатерина Цветкова.

