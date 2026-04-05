Покинувшая Россию певица Вера Брежнева начала давать уроки оргазма

Уехавшая из России экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева запустила онлайн-курсы, посвященные достижению оргазма и «секс-затмениям». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, стоимость индивидуального занятия с участием певицы составляет около 30 тыс. рублей.

Издание сообщает, что Брежнева теперь проводит онлайн-трансляции с экспертами в областях нейропсихологии, энерготерапии, саморефлексии и астрологии. Совместно они консультируют клиенток по вопросам благоприятного времени для уплаты налогов, проведения сделок с недвижимостью и интимной жизни.

В рамках курса маммологи и гинекологи, сотрудничающие с Брежневой, обучают самодиагностике и рассуждают на темы выбора порнографии, разнообразия в сексуальной жизни и преодоления табу.

Новый предпринимательский проект Брежневой зарегистрирован на территории Украины.

По утверждению Mash, гражданам России и Белоруссии могут отказать в участии в уроках непосредственно перед началом сеанса без возмещения стоимости.