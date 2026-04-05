Долина может выступить в новом спектакле по бартеру

Продюсер Павел Рудченко заявил aif.ru, что Лариса Долина может сыграть в спектакле Михаила Барщевского «Мечты Фемиды» по бартеру.

«Насколько я помню, Барщевский был адвокатом в деле Долиной долгое время... Возможно, конечно, какую-то монету она заработает, но не гонорар, который она получает обычно», — отметил продюсер.

Рудченко добавил, что Долина, вероятно, будет помогать в этом спектакле из-за дружбы с Барщевским. Премьера постановки состоится 12 апреля.

В 2025-м Долина оказалась в центре скандала. Больше года певица не хотела покидать квартиру, которую сама продала за 112 миллионов рублей. Полина Лурье, покупательница с двумя маленькими детьми, осталась без дома и денег. Артистка утверждала, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды были на стороне звезды, но 16 декабря прошлого года Верховный суд принял решение в пользу Лурье.

Певицу выселили из квартиры в Хамовниках 19 января. Сейчас Долина живет в съемном жилье.