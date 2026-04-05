Дибров сделал неожиданное заявление о бывшей жене Полине

Шоумен и продюсер Дмитрий Дибров рассказал журналистам, что готов простить экс-супругу. Он добавил, что если Полина Диброва решит вернуться, то примет ее обратно, передает «Радио 1».

По данным газеты, Дибров не долго оставался один после развода — его утешила и окружила заботой нутрициолог Екатерина Гусева. Пару связывает совместная работа — они готовят несколько проектов по теме ЗОЖ.

Телеведущий заметил, что благодарен экс-супруге за 16 лет брака, отметил, что его чувства не остыли.

Дибров уточнил, что после развода Полина рассматривала несколько кандидатов на роль мужа и в итоге остановилась на многодетном отце, бизнесмене Романе Товстике.

«Если она вернется, то и секунды думать не буду. Знаешь, никогда не буду попрекать ее этим!» — подчеркнул артист.

Ранее сообщалось, что поведение Диброва после развода существенно изменилось — телеведущий стал срываться на журналистов, позволять себе эпатажные выходки и высказывания.