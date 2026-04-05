Дибров накричал на Кудрявцеву за вопрос об измене Полины

Известный шоумен Дмитрий Дибров в эфире шоу «Секрет на миллион» накричал на телеведущую Леру Кудрявцеву за провокационный вопрос о фотомодели Полине Дибровой (Наградовой). Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, в 2025 году Полина, четвертая жена Диброва, покинула мужа и ушла к бизнесмену Роману Товстику.

Журналисты заметили, что Кудрявцева тепло поприветствовала шоумена и предложила пройти в секретную комнату студии с тем, чтобы ответить на интимный вопрос. Тот ответил согласием.

Артист рассказал, что делал все, чтобы молодой жене было хорошо с ним — возил ее в Монте-Карло, на Мальдивы и Сейшелы, в города США.

Вместе с тем, весной Полина заявила, что уходит к другому мужчине, хорошему знакомому Диброва: «Я ей осточертел. Она приняла решение уйти от меня».

Телеведущей показалось мало ответов артиста, она решила выпытать, в какой момент экс-супруга переспала с любовником. По ее мнению, не могла молодая женщина бросить мужа, без ночи с новым кавалером.

«Это твои домыслы! Ты не имеешь права принародно клеветать на женщину, не имея доказательств! Я заявляю, что не было ничего у нее с Ромой до Сейшел! Опровергни! Не сможешь? Заткнись», — резко ответил Дибров.

Ранее сообщалось, что шоумен после расставания с Полиной неоднократно попадал в скандалы. В частности, широкий общественный резонанс вызвало появление в интернете видео с артистом, на кадрах которого он предстал с расстегнутой ширинкой.