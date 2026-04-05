Дмитрий Дибров впервые после громкого развода с Полиной Дибровой откровенно рассказал о пережитом и не стал скрывать эмоций. В эфире шоу «Секрет на миллион» он признался, что до сих пор тяжело переживает расставание и чувствует, как рухнули его ожидания от семейной жизни.

«Я как вот последние шесть лет просидел в кабинете, так вот там сейчас и сижу… Мне больно смотреть на обломки моих надежд», — признался телеведущий, описывая своё состояние после разрыва.

Особое внимание Дибров уделил новому избраннику бывшей супруги — бизнесмену Роману Товстику.

Несмотря на резонанс ситуации, телеведущий неожиданно не стал обвинять соперника: «Это не вина Ромы, это его беда…» — заявил он, комментируя роман, который разрушил его брак.

Напомним, Дмитрий и Полина Дибровы прожили вместе 16 лет. Однако в сентябре прошлого года супруги развелись — инициатором стала Полина, которая начала отношения с Товстиком. На тот момент оба состояли в браке, а у бизнесмена уже было шестеро детей.

Ранее Дибров вспомнил, как отреагировал на решение Полины развестись.